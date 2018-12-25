Советник главы Крыма предупредил о новых провокациях со стороны Киева

Советник главы Республики Крым Андрей Разин считает, что Киев может совершить попытки новых провокаций, направленных на полуостров.

«Провокация будет, по всей видимости, на полуостров - на Крым... Руководство республики понимает это, Министерство обороны тоже. Поэтому республика укрепляется... Все делается для того, чтобы провокации пресечь», - предположил Разин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Ранее Владимир Путин во время Большой пресс-конференции в Москве рассказал о военных планах страны в Крыму. Он заверил, что руководство страны не допустит ослабления безопасности своих территорий. В то же время глава государства подчеркнул, что и «ничего лишнего в военном плане Россия в Крыму создавать не будет».

«Если Генштаб, если пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать», - пояснил Путин.

Прокомментировал глава государства и инцидент, который произошел в Керчеснком проливе с участием кораблей ВМС Украины. Владимир Путин назвал случившееся провокацией, направленной на обострение ситуации в преддверии выборов президента.

«Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий, понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента», - предположил российский лидер.

Путин также выразил мнение, что если руководство Киева пыталось таким образом повысить интерес к персоне Петра Порошенко, то «провокация, вероятно, удалась». Но преследование личных интересов за счет интересов всей страны - «плохой способ поднятия рейтинга», заключил президент.

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