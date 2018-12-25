В России впервые отменили приговор осужденному за экстремизм

Мосгорсуд впервые отменил приговор за экстремизм после того, как Верховный суд России посоветовал быть внимательнее к этой категории дел.

Дело было возбуждено против студента, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост в Интернете.

«Кассационным определением Президиума Московского городского суда приговор Зеленоградского суда Москвы от 3 ноября 2016 года отменен», - передает решение суда «Интерфакс».

В настоящий момент дело направлено на пересмотр.

В Мосгорсуде добавили, что приговор не содержит подтверждений того, что молодой человек умышленно хотел унизить группу лиц по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации отменил уголовное наказание «за лайки и репосты».