Ученый рассказал, что происходит на месте схода оползня в Хабаровском крае

Доктор географических наук Алексей Махинов побывал на месте схода оползня в Хабаровском крае и рассказал «Звезде», что происходит на месте произошедшего инцидента и чем он грозит ГЭС.

«На левом берегу произошел классический оползень со стенкой отрыва, с лесом, который повален во время движения и плотиной, которая перегораживает русло реки Буреи в пределах его водохранилища в верхней части. Плотина сама по себе имеет протяженность около 300 метров, высота ее в самой низкой части – 10-12 метров, в остальной части – 30-40 метров. Она препятствует перетоку воды из верхней части водохранилища в нижнее. Пока идет зима, ничего страшного для ГЭС, которая расположена внизу, не существует», - сказал Махинов.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае реку Бурею перекрыл оползень выше Бурейской ГЭС «РусГидро». Сопка обрушилась в 73 километрах от поселка Чекунда. В «РусГидро» сообщили, что для восстановления нормальной работы станции нужна расчистка русла реки.