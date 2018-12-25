Появились кадры с места поиска хабаровчанина, чей трехлетний сын выжил в тайге

Спасатели уже несколько дней ищут мужчину, который поехал со своим трехлетним сыном разведать маршрут для рыбалки в тайге, но провалился под лед на реке. Мальчик чудом выжил, пройдя ночью около трех километров пешком при температуре -35 градусов.

На видео видно, как сотрудник МЧС на льду реки Гур выпиливает кусок льда, чтобы получить доступ к воде. Спасатели считают, что именно в этих местах должно быть тело мужчины.

В пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сказали, что всего было сделано более 80 отверстий для исследования реки. В поиске мужчины участвуют и местные жители, сообщает «360».

Подключить водолазов невозможно из-за большой скорости течения. На сегодня изучено более 2100 квадратных метров реки.

Операция продолжается. Спасатели ищут 30-летнего мужчину, который провалился под лед в четырех километрах от поселка Кенай.