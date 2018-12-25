США планировали создать собственную биолабораторию в Симферополе, которая работала бы по принципу Центра имени Ричарда Лугара в Грузии. Об этом журналистам рассказала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в 2014 году после присоединения Крыма к России российские специалисты обнаружили на территории бывшей советской станции 104 пула паразитов, образцы внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови от людей.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящий момент на территории Украины функционируют 11 лабораторий, которые полностью финансируются Штатами.

«Министерство обороны США разработало целый ряд центров, которые проводят исследования с биологически опасными патогенами», - подчеркнула Попова.

Напомним, 14 сентября экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выложил в открытый доступ документы, в которых зафиксированы данные о смертельных экспериментах над местными жителями в лаборатории Центра имени Лугара, проводимых военно-медицинской группой США.

Как отметила Попова, на территории Грузии, помимо вышеупомянутого центра, располагаются еще девять лабораторий. Кроме того, восемь центров находятся в Азербайджане и десять – в Казахстане.