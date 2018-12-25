GQ назвал самого стильного мужчину 2018 года

Журнал GQ признал американского певца и актера Ника Джонаса самым стильным мужчиной уходящего года.

Артист, прославившийся благодаря роли Йена Райта в телесериале «Гавайи 5.0», вышел в лидеры по итогам голосования читателей, которое проходило на сайте издания. Пользователям было предложено выбирать из 64 кандидатов. К слову, среди них оказались такие видные мужчины, как Джефф Голдблюм, Райан Рейнольдс и Райан Гослинг.

Комментируя присуждение «титула» на своей странице в Instagram, Джонас сообщил подписчикам, что рад, что его «неутомимое стремление быть стильным» наконец признали.

Певец заверил, что будет «носить корону с гордостью в сердце», а также пожелал всем хорошо отметить наступающие праздники и оставаться стильными.

Ник Джонас родился в Далласе. Свою карьеру начал как один из участников музыкального коллектива Jonas Brothers, в котором выступал со своими старшими братьями. Джонас впервые появился на экранах в 2007 году. Он снялся в фильмах и сериалах «Ханна Монтана», «Последний настоящий мужчина», «Мистер Саншайн» и «Джуманджи: Зов джунглей».

