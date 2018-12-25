Хакеры выложили в Сеть новые песни Пугачевой

Хакеры выложили в интернет тизеры двух новых треков российской примадонны Аллы Пугачевой. Песни называются «Что вижу, то пою» и «Поживи в моей шкуре».

«Я хочу петь про котов

За соседним домом,

Про огромную любовь

Прокричать с балкона.

Что вижу, то пою

Про любовь свою», - поет артистка, кажется, про свое семейное счастье.

А вторую песню, возможно, можно расценивать как музыкальный ответ недоброжелателям, которые периодически критикуют Пугачеву в социальных сетях.

«Поживи в моей шкуре,

А потом уж учи меня жить,

Кого гнать мне из суи,

А кого мне любить», - призывает певица.

Напомним, после десятилетнего перерыва народная артистка СССР решила вернуться на сцену. Билеты на ее сольный концерт, который состоится 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце, были распроданы в день старта продаж. На момент выступления Пугачевой уже исполнится 70 лет, сообщает сайт «Комсомольской правды».