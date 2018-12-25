Верховный суд разрешил использование «шпионской техники» для личной безопасности

Использование трекера для отслеживания ребенка, охраны автомобиля или животных не является преступлением за использование шпионской техники.

Как передает «Интерфакс», согласно постановлению пленума Верховного суда РФ эти действия «не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации")», так как гаджеты используются в целях обеспечения собственной безопасности.

Уточняется, что такие гаджеты, как смартфоны, диктофоны и видеорегистраторы могут также попасть под подозрение в случае, если им «преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Более того, отмечается, что к уголовной ответственности не привлекаются граждане, которые приобрели специальные средства через Интернет под видом бытовых предметов, не зная об их предназначении.