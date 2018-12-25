Станцию «Савеловская» московского метро откроют 30 декабря

Тридцатого декабря в московском метро откроется станция Большой кольцевой линии «Савеловская». Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, сообщает АГН «Москва».

«30 декабря запустим станцию "Савеловская"», - сказал он.

Ранее станцию «Савеловская» собирались назвать «Нижняя Масловка». Она будет пересадочной с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии. Также с нее можно будет совершить пересадку на первое направление Московского центрального диаметра Одинцово - Лобня. Новая станция находится под площадью Бутырской Заставы, выходы с нее будут открыты на две стороны Бутырской улицы, а также к платформам Савеловского вокзала.

Напомним, власти Москвы заявили, что к 2023 году в метрополитене появится 35 новых станций.