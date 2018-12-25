Топ-10 самых актуальных законов, вступающих в силу с 1 января

С 1 января 2019 года в силу вступит ряд законов, которые активно обсуждались и в Госдуме и в СМИ. «Звезда» собрала те из них, которые, по нашему мнению, больше всего повлияют на жизнь россиян в будущем году.

1. Пенсия будет отсрочена на полгода

В этом году был принят ряд законопроектов, касающихся выхода граждан России на пенсию. Возраст, после которого работник будет уходить на заслуженный отдых будут повышать постепенно – по полгода в год. То есть в 2019 женщины выйдут на пенсию в 55,5 лет, а мужчины – в 60,5. Изменения не коснутся нынешних пенсионеров.

2. Повышение пособия по безработице

В 2019 году пособие по безработице вырастет почти в 2 раза до 1500 рублей (в 2018 было 850). Те, кто лишился работы будут получать впервые три месяца 75% своего среднемесячного заработка, а в следующие три – 60%. Однако эта цифра не должна превышать установленную максимальную, но и не должна быть выше минимума.

3. Защита дольщиков от недобросовестных строителей

С 1 июля 2019 года строители не смогут привлекать средства дольщиков напрямую. Теперь деньги граждан буду храниться в банках, а кредитные учреждения смогут передавать их застройщикам только после сдачи квартир, а средства на строительство будут выделяться только в виде кредитов.

4. Ужесточение контроля за водителями

Теперь автолюбителям грозит административная ответственность в случае, если в их крови обнаружится 0,3 грамма спирта на литр крови. Для человека в 70 килограмм для этого достаточно выпить 0,5 литра пива, стопку водки или бокал вина.

5. Полис ОСАГО унифицируют

Полис обязательного страхования транспортного средства теперь и в бумажном и в электроном виде будет иметь единую форму. На документе появится обязательный QR-код, в котором будет зашифрована вся информация.

6. Повышение коммуналки в два этапа

В следующем году цены на ЖКХ будут расти в два этапа. С 1 января и 1 июля. Но значение их суммарного повышения не превысит уровня инфляции.

7. Работодатель сможет оплатить путевку в санаторий для работников

У предприятий появится возможность оплатить отдых своих работников в размере 50 00 рублей по России. За счет этого работодатель сможет снизить на указанную сумму налогооблагаемую база налога на прибыль. При этом работник должен будет заранее подать все документы и согласовать срок своего отпуска.

8. Самозанятые начнут платить налоги

С 1 января в четырех субъектах РФ водится экспериментальный налог для самозанятых граждан. Предполагается, что те, кто производят и продают товары будут платить 4%, а те, кто работают с юридическими лицами – 6%. Страховые взносы при этом платить не нужно. Однако инициаторы закона предполагают и ситуацию, в которой некоторые проигнорируют это нововведение.

9. Некоторые билеты на поезд будут невозвратными

С 1 января РЖД начнет продавать на поезда невозвратные билеты. Они будут стоить дешевле, но если что-то в жизни пассажира изменилось вернуть их будет невозможно. Исключительными случаями названы болезнь человека, на чье имя выписан проездной документ, его травма, смерть родственника и отмена отправления поезда.

10. Рост суммы пенсионных выплат

С 1 января 2019 года пенсия вырастет на 7,05%. Таким образом, в среднем по России она составит чуть больше 15 тысяч рублей ( в 2018 она равнялась 14,4 тысячи). Повышение коснется и социальных пенсий – эта сумма увеличится до 9,4 тысяч рублей.