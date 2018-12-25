На Алтае после корпоратива пьяный депутат избил женщин и подростка

Пьяный депутат районного совета напал на двух женщин и подростка после вечеринки по случаю наступающего Нового года в Республике Алтай. Об этом сообщает издание «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел 22 декабря в Чемальском районе. Депутаты устроили застолье в одном из местных кафе. После того, как празднование закончилось они разошлись домой, один из парламентариев вернулся в заведение и продолжил отмечать. Когда мужчине принесли счет, он возмутился и оплачивать его отказался.

Во время спора с управляющей кафе депутат нанес ей удар рукой по голове. Выступавшая в заведении в этот вечер певица сделала мужчине замечание. В ответ на это мужчина ударил и ее. За женщин попытался заступиться 14-летний подросток, родственник одной из потерпевших, но депутат нанес и ему два удара по лицу.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, потерпевшие направлены на медицинское освидетельствование.