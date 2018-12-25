Ученый прокомментировал аномалию со сходом оползня в Хабаровском крае

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин дал свою оценку данным, которые специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» дали после анализа кадров со спутника места схода оползня в реку Бурея.

Ученые считают, что в этом районе произошла термическая аномалия. Шебалин, в свою очередь, уверен, что термическое воздействие происходит медленно – оно не могло стать быстрым «спусковым крючком». Но колебания температуры могли ускорить сход грунта, потому что температурные перепады провоцируют расширение и сужение горных пород.

Эксперт добавил, что на самом деле произошел «самопроизвольный оползень».

«Как я понимаю, установленный факт, что это просто оползень. Но оползень бывает вызван землетрясением, может быть вызван и метеоритом. Но поскольку ни того, ни другого зарегистрировано не было, то это действительно самопроизвольный оползень. И то, что был большой перепад температур между днём и ночью, — это могло послужить ускорению данного процесса», - резюмировал Шебалин, пишет RT.

Напомним, в Хабаровском крае реку Бурею перекрыл оползень, что осложнило работу Бурейской ГЭС.