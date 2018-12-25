В Иркутской области полицейские вернули 95-летнему ветерану похищенные ордена

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области полицейские в течение нескольких часов разыскали подозреваемого в краже наград у 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Награды удалось вернуть пенсионеру. Об этом сообщается на странице в социальной сети во «ВКонтакте» ГУ МВД России по Иркутской области.

Пожилой мужчина сам обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что к нему домой пришли неизвестные люди, которые назвали себя работниками коммунальных служб. Под предлогом проверки системы отопления они провели обследование помещения и ушли.

Через сутки ветеран обнаружил, что на его пиджаке нет ордена Великой Отечественной войны первой степени, памятного знака «Фронтовик», а из кармана исчезли деньги.

Следственно-оперативная группа опросила жильцов дома, а также изучила записи с камер видеонаблюдения. Специалисты обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого и установили его личность. В тот же день сотрудники полиции задержали 27-летнего неоднократно судимого мужчину. Он признался, что совершил преступление, и показал место, где были спрятаны награды.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса России «Кража». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После проведения следственных действий полицейские навестили ветерана и вернули ему награды.

