Суд запретил Кержакову покидать Россию

Бывшему нападающему «Зенита» Александру Кержакову вынесен запрет на выезд за территорию России.

Основанием для принятия подобного решения стал иск бывшей супруги спортсмена, которая потребовала передать ребенка на воспитание матери, а также заплатить долг, сумма которого составляет пять тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Сам Кержаков утверждает, что супруга и не пыталась забрать ребенка. При этом адвокат Кержакова заявила, что решение суда необосновано, так как срок добровольного исполнения еще не истек.

В настоящий момент ребенок уже находится у матери. В связи с этим предполагается, что запрет вскоре будет снят.

Ранее Кержакова обвинили в избиении его бывшей супруги Миланы Тюльпановой. На период бракоразводного процесса суд определил место жительства ребенка с матерью.