Слепая женщина вывела шестерых детей из горящей квартиры в ХМАО

В городе Нягань ХМАО в пятиэтажном доме Первого микрорайона загорелась квартира. Когда на место происшествия приехали пожарные и спасатели, второй этаж дома был уже в огне, а в подъезде образовалось сильное задымление.

Пожарные не заметили, что в одной из квартир находились незрячая пожилая женщина с шестью внуками. Ей чудом удалось самой вывести детей из горящего дома.

По предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости.

В результате возгорания пострадала одна комната квартиры площадью 30 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.