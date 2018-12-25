Слепая женщина вывела шестерых детей из горящей квартиры в ХМАО
По предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости.
Фото: Александр Бреусов, ОФПС по региону
В городе Нягань ХМАО в пятиэтажном доме Первого микрорайона загорелась квартира. Когда на место происшествия приехали пожарные и спасатели, второй этаж дома был уже в огне, а в подъезде образовалось сильное задымление.
Пожарные не заметили, что в одной из квартир находились незрячая пожилая женщина с шестью внуками. Ей чудом удалось самой вывести детей из горящего дома.
По предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости.
В результате возгорания пострадала одна комната квартиры площадью 30 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.