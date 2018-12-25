Трамп высмеял семилетнего мальчика за веру в Санту

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией приняли участие в акции по отслеживанию путешествия Санты Клауса – каждый ребенок может позвонить на горячую линию, организованную военными, чтобы узнать о местонахождении Санты.

Один из звонков Трампу совершил семилетний мальчик Коулман. По словам журналистов, которые слышали этот диалог, глава США сказал: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет уже поздновато, нет?», - а после добавил с усмешкой: «Ну, наслаждайся».

Мелания Трамп, в свою очередь, сообщила одному ребенку, что Санта находится в Сахаре, а через несколько минут сказала другому звонившему, что он в Марокко, пишет Associated Press.

Президентская пара каждый год участвует в акции по оповещению детей, которые хотят знать, где в данную минуту находится Санта-Клаус.

Традиция оповещения детей о расположении Санты берет свое начало в 1955 году в Канаде и США.