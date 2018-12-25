Поклонская верхом на коне поздравила россиян с Новым годом

Депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом, сидя верхом на коне. Видео с поздравлением опубликовано на ее страницах в социальных сетях.

«В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», - сказала Поклонская.

Депутат поблагодарила всех за поддержку, доверие и отметила, что от наступающего года она ожидает перемен к лучшему.

Видеозапись вызвала восторг у подписчиков Поклонской, пост сразу набрал несколько тысяч лайков и множество комментариев.