«Новая Звезда-2019»: названы имена еще трех полуфиналистов конкурса

Борьба за выход в полуфинал главной вокальной битвы становится более зрелищной и драматичной. По итогам очередного отборочного тура конкурса «Новая Звезда-2019» право идти дальше завоевали лишь трое исполнителей.

Среди них Сусанна Даутова - конкурсантка из Адыгеи. Для отборочного этапа она выбрала песню Аллы Пугачевой и не прогадала. Получилось искренне, проникновенно и к тому же очень чисто музыкально.

Вместе с Сусанной Даутовой в полуфинал прошла участница из Алтайского края Карина Шаноева. «Новая Звезда» для нее - это большой эксперимент, в том числе над собой. Как оказалось, этот эксперимент получился очень удачным.

Члены жюри высоко оценили выступление представителя Чечни - Саида Сельмурзаева. Он тоже вышел в полуфинал конкурса.

Но с такой легкостью покорить судей удалось далеко не всем. Александра Карабешкина из Челябинска долго работала над образом. Соединить вокал со скрипкой было ее принципиальным желанием. Платье, прическа, макияж были подобраны идеально, но немного не хватило мастерства.

А ребята из новосибирской группы «ХайТек» поменяли свои костюмы в самый последний момент. Хотели выступать в образе рокеров, но стилисты предложили наряды поярче. Группа не так давно работает вместе, плюс волнение сыграло свою роль. Артисты как будто не слышали себя на сцене. На это обратили внимание и члены жюри. В итоге, музыканты получили от судей лишь 40 баллов.

Третий выпуск отборочного тура Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2019» смотрите на нашем телеканале сегодня, 25 декабря, в 21:30.