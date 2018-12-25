Мантуров назвал сроки запуска в серийное производство Aurus

Серийное производство президентских машин Aurus в России стартует в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан). Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Речь идет о выпуске пяти тысяч автомобилей в год. В настоящее время Aurus в единичных экземплярах собирают на площадке московского НАМИ - это основной разработчик и акционер компании. Автомобиль будет представлен в Европе в марте следующего года.

Также в предприятие инвестировал эмиратский холдинг Tawazun, получив 30% долю в компании. Теперь ОАЭ рассматривают возможность сборки автомобилей Aurus и на своей территории. Мантуров уточнил, что, скорее всего, собираемой в ОАЭ моделью будет многофункциональный внедорожник, подходящий для их географии.