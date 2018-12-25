Ансамбль Росгвардии снял клип на песню Last Christmas на Красной площади

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством генерала-майора Виктора Елисеева представил клип на культовую песню Джорджа Майкла Last Christmas. Съемки ролика прошли на катке Красной площади.

Клип посвящен второй годовщине со дня смерти певца, а также приурочен к празднованию Нового года.

Джордж Майкл является британским певцом, поэтом и композитором. За время его карьеры было продано около 110 миллионов записей. Майкл – обладатель премии «Грэмми» в категории «Альбом года». Певец умер 25 декабря 2016 года.