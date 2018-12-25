Эксперт рассказал, что спасет россиян от новогоднего похмелья

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, как справиться с новогоднем похмельем и чего точно нельзя делать утром первого января.

Эксперт уверен – чтобы облегчить прием алкоголя, нужно как можно дольше растягивать промежутки между его приемами и пить дозами как можно меньше. Брюн утверждает, что спиртное в любом случае оказывает токсическое воздействие, как и любой яд.

Организм человека настроен на то, чтобы днем работать и есть, а ночью спать, поэтому печень в позднее время плохо вырабатывает ферменты – потребляемое человеком перерабатывается частично, в нем остаются продукты промежуточного метаболизма. Поэтому специалист рекомендует не перегружать организм едой и напитками в новогоднюю ночь – это может быть опасно.

По словам Брюна, ни в коем случае нельзя похмеляться алкоголем. Также под запретом занятия спортом как попытка избавиться от утреннего плохого состояния. Эксперт утверждает, что организм и так находится на пределе, а при наложении физической нагрузки может остановиться сердце. Лучшими способами снять побочные эффекты от употребления спиртного являются кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный рассол и аптечные препараты янтарной кислоты, пишет «Интерфакс».