Аналог Великой Китайской стены сняли с беспилотника

От набегов кочевников с севера Бактрию защищала единая система крепостей. Данное открытие сделали специалисты из Института археологии РАН и их коллеги из Института искусствознания Академии наук Узбекистана. Крепости датируются третьим веком до новой эры.

Ученые нашли систему крепостей, когда проводили съемки с коптера, сообщает РИА Новости. Бактрийское государство находилось на территории современных южного Таджикистана, северного Афганистана и южного Узбекистана. Река Окс (нынешнее название - Амударья) разделяла его на две части. Горные цепи - это естественная граница, проходы между ними контролировались связанными крепостями, они были включены в единую систему фортификации, которую называли Великой Бактрийской стеной.

Стена тянулась до Амударьи на протяжении почти 80 километров, рассказала руководитель Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН Нигора Двуреченская. Крепости между собой поддерживали постоянный контакт, обмениваясь дымовыми и световыми сигналами.

На протяжении 15 километров были выявлены крупные фортификационные узлов, которые между собой были связаны выносными стенами. Узлы являются одинаковыми по материалу постройки и по размерам.

Археологи провели исследование бактрийской пограничной крепости Узундару, она входила в состав фортификационных сооружений. Узундара - это первый и пока единственный образец восточной эллинистической крепости раннего селевкидского времени. В ней неусыпно несли службу воинские гарнизоны на протяжении полутора сотен лет. Но крепость, как считают специалисты, под ударами кочевников все же пала.