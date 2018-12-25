Бурейскую ГЭС сняли со спутника после схода оползня

НИЦ «Планета» обработал материалы спутниковой съемки района Бурейской ГЭС. Реку практически полностью перекрыл оползень, однако пока станция работает в обычном режиме.

Анализ данных КА «Sentinel-2А» за 9 и 12 декабря помог выявить ландшафтные изменения, которые произошли за этот временной промежуток несколько выше водохранилища.

На снимке за 12 декабря заметно отсутствие части сопки. Об этом можно судить по четкому темному контуру – участок в нем расположен ниже, так как менее освещен солнцем по сравнению с другими сопками. На кадре за девятое число тень от сопки имеет другой контур.

Дополнительный анализ этих изображений позволил обнаружить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря. Эти данные оперативно переданы в Росгидромет, МЧС России, администрации полномочного представителя Президента в ДФО, в Правительство Хабаровского края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае реку Бурею перекрыл оползень выше Бурейской ГЭС «РусГидро». Сопка обрушилась в 73 километрах от поселка Чекунда. В «РусГидро» сообщили, что для восстановления нормальной работы станции необходима расчистка русла реки.