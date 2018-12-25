В России пересмотрят правила оплаты отопления

Конституционный суд России признал положение, по которому граждане с автономными отопительными системами не будут платить за индивидуальное отопление и отопление общедомового имущества.

Такое решение было принято после рассмотрения жалоб некоторых жителей, квартиры которых находились на индивидуальном отоплении. Тем не менее, их владельцы получали счета, в которых плата рассчитывалась как за собственные отопительные системы, так и за основные сети отопления. Граждане обратились в местные суды, однако те отклонили иски. После чего жалобы были рассмотрены в Конституционном суде России.

«Признать абзац второй пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не соответствующим Конституции», - говорится в документе КС РФ.

Теперь Кабмину РФ предстоит внести в нормативные документы изменения, чтобы отделить плату за центральное отопление от индивидуального, а дела заявителей подлежат пересмотру.