В России выявили лучшее шампанское

Роскачество определило лучшее российское шампанское в рамках проекта «Винный гид России» и масштабного исследования отечественного вина.

Были протестированы 50 торговых марок игристого вина. 37 из них получили высокий балл – 78 и более по стобалльной системе. Согласно ГОСТу, качественное шампанское должно набрать не менее 71 балла. Роскачество также установило дополнительные требования к напитку.

Еще десять отечественных марок набрали от 71 до 78 баллов. Напиток трех брендов не дотянул до 71 балла, сообщается на сайте Роскачества.

Таким образом, в каталог отечественных вин не попадет шампанское 13 производителей, потому что винный гид будет рассказывать только о лучших экземплярах.