«Мы становимся раздражителем»: в Киеве заявили, что Запад устал от Украины

Западные страны более не хотят оказывать поддержку Украине, так как Киев создает слишком много проблем и становится раздражителем. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.

Говоря об инциденте, произошедшем в Керченском проливе, он сообщил, что ему непросто дать оценку.

«Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности», - заявил Кузьмук в эфире телеканала «112».

При этом генерал подчеркнул, что Украине ни в коем случае нельзя терять политическую поддержку Запада. Однако, по его словам, Евросоюз и США открыто демонстрируют усталость от украинских проблем.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля - «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» - нарушили российскую госграницу и были задержаны российскими военнослужащими. Экипажи всех трех судов помещены под арест, среди их членов оказались сотрудники СБУ.