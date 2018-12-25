Движение по крымской трассе «Таврида» откроют 31 декабря

Движение по двум полосам трассы «Таврида» в Крыму на участке от Керчи до Симферополя откроют в ночь на 31 декабря. Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики Крым, пишет «Крыминформ».

В ведомстве отмечают, в последний день 2018 года откроется движение на участке протяженностью 190 километров. Движение будет запущено по двум полосам – по одной в каждом направлении.

Отмечается, что в районе Приветного, Зуи и Донского введут временную схему движения. Протяженность временной дороги в районе Приветного составит 700 метров, около пещеры перед Зуей – 900 метров, в районе Донского – 3 км.

Скоростной режим на первой очереди трассы будет ограничен до 60 километров в час. После завершения строительства «Тавриды» и ее ввода в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения составит 90 километров в час.

Автомобилистам стоит иметь в виду, что на новом участке трассы не будет АЗС – это связано с продолжающимся строительством. Все автозаправочные станции остаются на старой трассе Керчь-Феодосия-Симферополь – к ним можно съехать в «Тавриды».

Трасса «Таврида» станет основой развития новой транспортной инфраструктуры Крыма. Ее длина составит 250,7 километров. Строительство осуществляет санкт-петербургская компания «ВАД».