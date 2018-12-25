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Россия гарантировала газ Европе и без соглашения с Киевом

Вадим Иванов
08:37 25.12.2018
Глава Минэнерго РФ Александр Новак пообещал, что российское топливо в любом случае дойдет до европейского потребителя, несмотря на сложную ситуацию с «Нафтогазом».
Россия гарантировала газ Европе и без соглашения с Киевом
Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Россия гарантирует поставку газа в Европу в рамках исполнения долгосрочных контрактов даже в том случае, если договор по транзиту топлива через территорию Украины не будет заключен. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам», - сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Говоря о позиции в ЕС по данному вопросу, руководитель Минэнерго подчеркнул, что Еврокомиссия видит свою основную задачу в том, чтобы транзит топлива не был нарушен и газ дошел до потребителей в Европе.

«Коллеги не против и мирового соглашения, но, по их мнению, об этом должны между собой в первую очередь договариваться "Газпром" и "Нафтогаз"», - добавил Новак.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж, куда обратился «Нафтогаз», постановил, что «Газпром» обязан выплатить украинской компании более 2,5 млрд долларов. В России сочли такое решение несправедливым и прекратили поставки и транзит газа через Украину.

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