Московский метрополитен выставит на продажу старые указатели
Приобрести памятные конструкции можно будет за сумму от полутора до десяти тысяч рублей.
Фото: mosmetro.ru
Московский метрополитен начнет продажу старых указателей.
Желающие могут приобрести товары в магазине на станции метро «Маяковская», а также в информационном центре на станции «Тушинская». Кроме того, выставленные на продажу указатели можно посмотреть на станице интернет-магазина метрополитена.
Всего в первой партии представят более 30 указателей. Среди них, например, «Выход в город» и «Переход прекращается в час ночи».
Метрополитен представит конструкции двух видов – световые и несветовые. Их цена начинается от полутора тысяч рублей.
«Если мы поймем, что указатели пользуются высоким спросом, то мы выставим на продажу дополнительные партии», - заключили в пресс-службе метро.