Московский метрополитен выставит на продажу старые указатели

Московский метрополитен начнет продажу старых указателей.

Желающие могут приобрести товары в магазине на станции метро «Маяковская», а также в информационном центре на станции «Тушинская». Кроме того, выставленные на продажу указатели можно посмотреть на станице интернет-магазина метрополитена.

Всего в первой партии представят более 30 указателей. Среди них, например, «Выход в город» и «Переход прекращается в час ночи».

Метрополитен представит конструкции двух видов – световые и несветовые. Их цена начинается от полутора тысяч рублей.