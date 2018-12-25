В традиции пить шампанское с пеплом бумаги увидели серьезную опасность

Новогодний ритуал пить шампанское под бой курантов с пеплом бумаги, на которой написано желание, может навредить здоровью и вызвать отравление. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов.

Исследователь подчеркнул, что бумага не предназначена для употребления в пищу – учетные не знают, какую реакцию она может повлечь после взаимодействия с алкоголем. Также неизвестен состав чернил, которыми люди пишут желание, сообщают РИА Новости.

Морозов считает, что потенциально такая традиция может повлечь за собой отравление организма.

Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева, в свою очередь, уверена, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому лучше использовать обычные белые листы маленького размера, если есть желание соблюдать традицию.

По словам специалистов, традиция выпивать шампанское с пеплом бумаги заимствована из США.