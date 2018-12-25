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В крупном ДТП под Краснодаром погибли шесть человек

Вадим Иванов
08:15 25.12.2018
Среди жертв аварии есть один ребенок.
Видео: МЧС РФ

Крупное ДТП с участием легкового автомобиля «Волга» и микроавтобуса Peugeot Boxer произошло в Краснодарском крае в ночь на 25 декабря. Авария случилась на 116-м км автодороги Темрюк - Краснодар - Ставрополь.

Как сообщает местное издание «Кубань 24», жертвами трагедии стали шесть человек - оба водителя, три пассажира легковушки и находившийся в микроавтобусе ребенок.

На месте ЧП сейчас работают специалисты. В ликвидации последствий ДТП задействовано 24 человека и 7 единиц спасательной техники.

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