В крупном ДТП под Краснодаром погибли шесть человек

Крупное ДТП с участием легкового автомобиля «Волга» и микроавтобуса Peugeot Boxer произошло в Краснодарском крае в ночь на 25 декабря. Авария случилась на 116-м км автодороги Темрюк - Краснодар - Ставрополь.

Как сообщает местное издание «Кубань 24», жертвами трагедии стали шесть человек - оба водителя, три пассажира легковушки и находившийся в микроавтобусе ребенок.

На месте ЧП сейчас работают специалисты. В ликвидации последствий ДТП задействовано 24 человека и 7 единиц спасательной техники.