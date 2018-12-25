Кот Мостик «проконтролировал» украшение новогодней елки рабочими Крымского моста

Главный куратор стройки Крымского моста кот Мостик готовится к наступлению Нового года. Вместе с сотрудниками моста он наряжает новогоднюю елку.

Впрочем, исходя из ролика, становится понятно, что Мостику больше по душе должность руководителя. Так, он внимательно контролирует процесс украшения дерева и следит за тем, чтобы елочные игрушки смотрелись празднично и в то же время гармонично.

«Наблюдает! Начальник же», - отметил один из сотрудников.

Напомним, с 2015 года кот Мостик появился на Тузлинской косе. Кот не просто жил на стройке, а стал полноправным сотрудником Крымского моста. На протяжении трех лет он активно инспектировал стройку. Свои обязанности «начальника» Мостик не оставляет и по сей день.