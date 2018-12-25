СМИ: Бурейская ГЭС проработает еще 50 дней

Река Бурея в Хабаровском крае оказалась практически полностью перекрыта оползнем выше Бурейской ГЭС «РусГидро». В компании утверждают, что станция пока продолжает работать в штатном режиме – воды в водохранилище достаточно. «Коммерсантъ» сообщает, что в данной ситуации Бурейская ГЭС может проработать около 50 дней. На нее приходится примерно 17% производства электроэнергии в энергосистеме Дальнего Востока.

Сопка обрушилась в 73 километрах от поселка Чекунда, из-за чего река Бурея оказалась почти полностью перекрыта. В «РусГидро» уточнили, что 25 декабря на час ночи (по московскому времени) уровень воды в верхнем бьефе ГЭС составлял 251,25 м. Уровень объема, ниже которого водохранилище не срабатывается, составляет 236 м.

В «РусГидро» уточнили, что для восстановления естественной работы станции необходима расчистка русла реки. Какие-либо меры будут приняты после завершения обследования Буреи и заключения научных и проектных организаций. По словам сотрудников ГЭС, выработка станции сейчас находится на обычном для зимнего периода уровне.

Напомним, в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае обнаружена термическая аномалия. Ряд специалистов считает, что в этом месте мог упасть метеорит.