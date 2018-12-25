В Сирии впервые после войны встретили Рождество

В Сирийской Арабской Республике в этом году впервые после окончания гражданской войны встретили Рождество. Главный католический праздник широко отметили в столице САР.

После семи лет войны на улицах Дамаска появились рождественские украшения и елки, а торжества начались еще днем и продолжались до поздней ночи. Для горожан власти организовали карнавал и парад музыкантов.

Больше не опасаясь оказаться под обстрелом жители не скрывали эмоций.

«Я чувствую себя очень счастливым! Это великий момент для всей моей страны - Сирии. И я хочу, чтобы вы радовались вместе с нами, спасибо России за этот момент. Я уверен так же как и вы, что абсолютный мир скоро будет на нашей земле», - поделился впечатлениями студент университета в Дамаске по имени Мессар Махфуз.

Рождество отмечают и в сирийском Алеппо, где сотни горожан пришли на праздничную мессу в один из крупнейших христианских храмов города - церковь Ильи Пророка. Под сводами собрались представители разных национальностей: арабы, греки, армяне и русские - праздник объединил всех сирийских католиков.