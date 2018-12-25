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Мосийчук и Семченко устроили драку в прямом эфире: видео

Дарья Муромова
07:31 25.12.2018
Инцидент произошел после того, как Мосийчук обвинил Семченко в работе на Российскую Федерацию.
Видео: Aleksandr Semchenko, YouTube

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук накинулся с палкой на доктора политических наук Александра Семченко во время записи программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Инцидент произошел после того, как Мосийчук обвинил Семченко в работе на Российскую Федерацию.

«Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом и отрабатывает деньги Кремля», - заявил Мосийчук.

Семченко ответил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры», но Мосийчук прервал его, заявив, что хочет покинуть студию.

«Вы понимаете во мне 40 осколков сидит, благодаря тем, кого защищает эта падаль. Мой охранник и случайный прохожий на том свете. А это падло, иначе его не назовешь, ходит и защищает киллера, который стрелял в Амину, и ее потом убили. Я утверждаю, что он отрабатывает кремлевские деньги. Это 100%», - утверждает Мосийчук.

Семченко в ответ на обвинения сказал, что не понимает, как «этот душевнобольной человек оказался в Верховной Раде». После этих слов Мосийчук накинулся на оппонента – драка перешла на пол и сопровождалась нецензурной бранью.

После нардеп показывал в телефоне ведущему некие данные из материалов следствия, касающиеся Семченко. После увиденного Пиховшек попросил выйти из эфира доктора политических наук. На этом перепалка не закончилась – Мосийчук позволил себе еще раз ударить палкой по спине Семченко, когда тот уже покидал студию.

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