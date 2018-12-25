Специалисты выявили аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае

В районе разрушенной сопки в Хабаровском крае выявлена термическая аномалия. Как сообщили специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета», в этом месте мог упасть метеорит.

Ландшафтные изменения произошли недалеко от русла реки Бурея. Жители почувствовали толчки 12 декабря приблизительно в 9.50 по местному времени. Изучив материалы со спутников, эксперты подтвердили, что аномалия проявилась в это время.

Анализ ландшафта был проведен с помощью аппарата «Sentinel-2А». На снимках видно, что 12 декабря часть сопки (макушки) отсутствует, в то время как 9 декабря тень от этой сопки имеет иной контур.

Ранее сообщалось, что в Верхнебуреинском районе обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея. Местные жители высказали предположение, что это могло произойти в результате падения метеорита. Для дальнейшей работы создана межведомственная комиссия с представителями заинтересованных ведомств, в том числе и МЧС России.