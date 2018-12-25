Мединский «погадал» по стихам Егора Летова

Министр культуры РФ Владимир Мединский прочел стихотворение, написанное музыкантом Егором Летовым в интервью для Youtube-канала «Ещенепознер».

«Гадать» по сборнику стихотворений омского музыканта – один из обязательных компонентов интервью на канале. Каждый гость раскрывает книгу наугад и читает вслух попавшиеся четверостишия.

«Заглянем в будущее. Любая страница, первые восемь строчек», - предложил ведущий.

После чего Мединский прочел стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок», написанное в 1993 году.

Ранее жители Омска предложили назвать местный аэропорт в честь лидера группы «Гражданская оборона». Несмотря на активную кампанию, имя Летова не попало в финал. Комментируя ситуацию, Мединский заявил, что решение об имени для аэропорта должно объединять людей, а не вызывать споры и подчеркнул особую активность «некоторых довольно узких аудиторий, например, представляющих поклонников группы "Гражданская оборона"».