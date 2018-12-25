Доплавался: путешествовавший в лодке американец случайно оказался на Чукотке

Американец Джон Мартин оказался у берегов Чукотки - он путешествовал на лодке по штату Аляска и случайно вышел в открытое море. Мужчину направили в московское спецучреждение, чтобы после выдворить его из страны.

«Судом было вынесено решение о выдворении иностранца за пределы РФ, мужчину направили самолетом в Москву в спецучреждение - Центр временного содержания иностранных граждан», - уточнили в управлении ФССП по Чукотскому автономному округу, пишет ТАСС.

Американец останется в центре до готовности необходимого пакета документов для пересечения границы.

Джон Мартин проживает в Анкоридже, а зарегистрирован в штате Аляска. Во время путешествия по реке Юкон на личной одноместной лодке он вышел в открытое море. Из-за тяжелых погодных условий мужчина провел в море несколько дней, после чего оказался в территориальных водах России недалеко от села Нунямо в ЧАО. В его лодке найдены компас и карта, но спутниковая навигационная система отсутствовала.