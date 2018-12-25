Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации

Дарья Муромова
06:34 25.12.2018
Только сейчас появились свидетельства того, что ситуация с исчезновением шумеров связана с климатом.
«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации
Фото: Globallookpress

Ученые Оксфордского университета выявили причину исчезновения одной из самых древних мировых цивилизаций – шумеров. Аккадскую империю (первое единое шумерское государство) образовал завоеватель Саргон Великий. Цивилизация внезапно прекратила свое существование 4200 лет назад.

У специалистов было несколько версий произошедшего: одни считали, что причиной исчезновения стала знать городов-государств Месопотамии, которая была недовольна централизацией власти. Другие предполагали, что виной было нашествие кочевников.

Только сейчас появились свидетельства того, что ситуация с исчезновением шумеров связана с климатом, пишет издание PHAS.

«Мы давно подозревали, что в это время произошло климатическая катастрофа, одновременно погубившая не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации», - уточнила Стэйси Кэролин из Оксфордского университета.

Климатологи изучили сформировавшиеся за последние пять тысяч лет сталактиты в пещере Голь-и-Зард на севере Ирана и предположили, что засухи и пылевые бури лишили шумеров всех запасов воды.

Около 4,26 тысяч лет назад сталактиты резко замедлились в росте – это говорит о внезапном уменьшении уровня осадков. Засуха продлилась более 300 лет. К тому же, химический состав образований указывает на частые пылевые бури в том районе.

Ученые также до сих пор изучают происхождение шумеров и родственные связи их языка – этот вопрос является крупной исторической проблемой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.12.2018, 02:09
Россия сможет обеспечить поставку газа в Европу независимо от Украины
Дата25.12.2018, 05:01
Дрожит земля: танки Т-72Б3 провели ночные боевые стрельбы
Дата23.12.2018, 06:31
Фигуристка Щербакова заняла первое место на чемпионате России
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата24.12.2018, 18:14
Шойгу: армия России вышла на первое место по уровню оснащенности современным оружием
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:29 В стране и мире
Видео
Специалисты выявили аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае
06:00 В стране и мире
Видео
Россия скорбит в день годовщины катастрофы Ту-154 над Черным морем
05:57 В стране и мире
В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
05:55 Армия
Видео
Новейший корвет «Громкий» приняли в состав Тихоокеанского флота
03:14 В стране и мире
Против Игоря Талькова возбудили уголовное дело
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мосийчук и Семченко устроили драку в прямом эфире: видео
Видео
Мединский «погадал» по стихам Егора Летова
«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации
Украинский генерал рассказал, как Киев лишил себя «документов на Крым»
Видео
Над Екатеринбургом взошли три солнца: видео
Стала известна причина смерти 31-летней российской актрисы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.