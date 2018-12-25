Кевин Спейси в образе героя «Карточного домика» обратился к фанатам

Американский актер Кевин Спейси впервые обратился к публике после предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.

Ролик, который носит название «Позвольте мне быть Фрэнком» был опубликован на аккаунте актера на Youtube. В нем актер обратился к зрителю от лица героя телесериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

«Я поведал вам о своих самых сокровенных секретах, я показал вам, на что способны люди, шокировал своей честностью, но по большей степени я бросил вам вызов и заставил вас думать», - заявил Спейси.

Он добавил, что уверен, что поклонники сериала захотят возвращение персонажа на экраны, несмотря на то, что часть фанатов «верят всему» и поддерживают обвинения в адрес Спейси.

Напомним, американского актера обвиняют в домогательствах. По версии его коллеги Энтони Рэппа, Спейси приставал к нему в 1986 году, когда предполагаемой жертве было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит об инциденте, однако принес публичные извинения.

После скандала компания Netflix объявила о прекращении сотрудничества с актером. Так Спейси выбыл из каста сериала «Карточный домик».

Ранее сообщалось, что актер получил повестку в суд на слушания по делу о сексуальных домогательствах. Слушание назначено на седьмое января.