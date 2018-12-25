В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию

Спортсменка Сафия Аскарова найдена убитой в Автозаводском районе города Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. На теле 16-летней девушки обнаружены многочисленные колото-резаные ножевые ранения.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. По версии следствия, им является 16-летний знакомый девушки, местный житель, с которым у нее произошла ссора. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сафия Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она заняла второе место на первенстве России среди юниоров.