Россия скорбит в день годовщины катастрофы Ту-154 над Черным морем

Сегодня в России вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-154 близ Сочи. Ровно два года назад, 25 декабря 2016-го, она унесла жизни 92 человек. Среди погибших были журналисты федеральных каналов, в том числе трое сотрудников телеканала «Звезда», - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Съемочные группы, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка летели в Сирию поздравить российских военных с наступающим Новым годом.

Памятные мероприятия пройдут сегодня в Сочи. А в городе Киржач Владимирской области - на родине погибшего художественного руководителя «александровцев» Валерия Халилова - ветераны коллектива дадут концерт.

Выяснение обстоятельств и причин авиакатастрофы продолжается. Следственный комитет продлил срок расследования до конца марта следующего года. Это связано с тем, что нужно провести ряд дополнительных экспертиз, в материалах дела их уже 400. В том числе три взрывотехнические, которые исключили вероятность взрыва в полете.

В канун Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в подмосковном Щелково открыли мемориальную доску в память о репортере «Звезды» Павле Обухове.