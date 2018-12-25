Санта Клаус погрузился с аквалангом во Флориде

Санта Клаус после раздачи всех подарков погрузился с аквалангом в ночь перед Рождеством у побережья Флориды.

Как сообщает Fox News, дедушку обнаружили в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис. Вместо привычных саней и северного оленя рождественский волшебник использовал подводные сани в комплекте с двумя рогами.

Всем дайверам, погружавшимся в данном месте предлагалось сделать фото с Санта Клаусом. Отмечается, что собранные средства пойдут в местные детские организации.

Ранее сообщалось, что Санта Клаус пролетел над Москвой и Петербургом.

