Санта Клаус погрузился с аквалангом во Флориде
Дайверы во Флориде получили возможность сфотографироваться под водой с Санта Клаусом. Собранные деньги пошли в местные детские благотворительные организации.
Санта Клаус после раздачи всех подарков погрузился с аквалангом в ночь перед Рождеством у побережья Флориды.
Как сообщает Fox News, дедушку обнаружили в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис. Вместо привычных саней и северного оленя рождественский волшебник использовал подводные сани в комплекте с двумя рогами.
Всем дайверам, погружавшимся в данном месте предлагалось сделать фото с Санта Клаусом. Отмечается, что собранные средства пойдут в местные детские организации.
Ранее сообщалось, что Санта Клаус пролетел над Москвой и Петербургом.