Межведомственная группа осмотрит обрушившуюся сопку под Хабаровском

Причины схода грунта и перекрытия русла реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края пока остаются необъяснимыми. После появления информации о якобы упавшем огромном метеорите к месту события была направлена специальная рабочая группа. В нее вошли представители администрации поселка Чекунда Верхнебуреинского района, спасатели местного поисково-спасательного отряда, а также специалисты Бурейской гидроэлектростанции Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В настоящее время угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, так как река находится подо льдом, Бурейская ГЭС функционирует в штатном режиме», - сообщили в МЧС.

Для дальнейшей работы создана межведомственная комиссия с представителями заинтересованных ведомств, в том числе и МЧС России. Сегодня, 25 декабря, она должна осмотреть место схода грунта. После оценки ситуации специалисты примут решение о проведении дальнейших необходимых мероприятий.

Сейчас обстановка на реке Бурея находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в Верхнебуреинском районе обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея. Местные жители высказали предположение, что это могло произойти в результате падения метеорита. Однако сейсмологические станции в районе Бурейской ГЭС не фиксировали никаких аномальных явлений, в том числе сильных толчков или взрывов.