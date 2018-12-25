Западные христиане празднуют Рождество
Традиционную рождественскую «Полуночную мессу» во главе с Папой Франциском в Ватикане посетили десятки тысяч католиков со всего мира.
Фото: Henning Angerer, Globallookpress
Западные христиане, живущие по григорианскому календарю, празднуют сегодня, 25 декабря, Рождество Христово.
Этот день считается праздничным не только у католиков, но и у протестантов всех конфессий, а также у некоторых православные общины. Католическое Рождество государственный праздник в более чем в ста странах мира.
Традиционную рождественскую «Полуночную мессу» во главе с Папой Франциском в Ватикане посетили десятки тысяч католиков со всего мира.
Ожидается, что на Рождество огромные толпы людей соберутся на площади Святого Петра, чтобы услышать с балкона базилики традиционную речь Папы Римского.
Напомним, Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.