Западные христиане празднуют Рождество

Западные христиане, живущие по григорианскому календарю, празднуют сегодня, 25 декабря, Рождество Христово.

Этот день считается праздничным не только у католиков, но и у протестантов всех конфессий, а также у некоторых православные общины. Католическое Рождество государственный праздник в более чем в ста странах мира.

Традиционную рождественскую «Полуночную мессу» во главе с Папой Франциском в Ватикане посетили десятки тысяч католиков со всего мира.

Ожидается, что на Рождество огромные толпы людей соберутся на площади Святого Петра, чтобы услышать с балкона базилики традиционную речь Папы Римского.

Напомним, Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.