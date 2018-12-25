В авиакатастрофе в Мексике погибла губернатор штата Пуэбла

В Мексике потерпел крушение вертолет, на борту которого находилась действующий губернатор штата Пуэбла. Страшная авиакатастрофа унесла жизни 45-летней Марты Эрики Алонсо и ее мужа, сенатора Рафаэля Морено Валье.

После подтверждения информации о трагедии президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Вальи и его жены, губернатора Пуэблы Марты Эрики Алонсо. Как представитель власти, я принимаю на себя обязательства расследовать причины катастрофы и рассказать правду о случившемся», - написал Лопес Обрадор в Twitter.

Алонсо успела побыть в должности губернатора всего 10 дней, заступив на пост лишь 14 декабря.

О причинах крушения вертолета пока неизвестно. Видео с места происшествия уже появились в соцсетях. На кадрах видно, что вертолет упал на поле. Останки машины объяты пламенем.