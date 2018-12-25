Киоски, автолавки и фуд-траки могут вернуться в Россию

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что весной следующего года должен быть принят закон о нестандартной и мобильной торговле, направленный на развитие киосков, автолавок, фуд-траков, где легче всего продавать свои товары малым производителям.

Как рассказал министр в интервью «Российской газете», Россия отстает от развитых стран по количеству магазинов и торговых площадей, поэтому государству следует помочь развиваться тем, кто искусственно сдерживается – рынкам, ярмаркам и мобильным торговым объектам.

Мантуров отметил, что данный законопроект был оперативно разработан и внесен на рассмотрение в Госдуму.

«По нашим оценкам, инвестиции в мобильную торговую инфраструктуру в течение 3 лет составят около 220 млрд рублей. С развитием нестационарной и мобильной торговли будет создано свыше 250 тыс. новых рабочих мест», - добавил он.

Кроме того, подчеркнул чиновник, фермеры смогут ежегодно дополнительно реализовывать до 4,5 млн тонн сельхозпродукции. Что повлияет и на другие секторы российской экономики – увеличится спрос на коммерческие и грузовые машины.