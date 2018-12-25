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Британка обнаружила у себя в саду детеныша тюленя

Валентина Пескова
04:06 25.12.2018
Животное возрастом около трех недель пробиралось сквозь кусты в поисках пищи.
Фото: Andrew Parsons, Globallookpress
Видео: RSPCA (England & Wales), Facebook

Жительница британского графства Норфолк, наткнулась в саду на заднем дворе дома на маленького детеныша тюленя.
Учитывая то, что дом британки находится в шести с половиной километрах от побережья, встреча была абсолютным сюрпризом, пишет The Sun.

Женщина позвонила в службу спасения. Приехавшие сотрудники Королевского общества защиты животных определили, что животному всего около трех недель.

«Он оказался очень напористым и недружелюбным малышом. Так что мы с трудом его поймали. Если бы его не обнаружили вовремя, он мог бы погибнуть от голода», - рассказала спасательница.

Закончилась история благополучно. Маленького тюленя доставили в Центр дикой природы Норфолка, где его осмотрел ветеринар. А потом отпустили в море.

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