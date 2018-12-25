Джейсон Момоа «напал» с трезубцем на молодоженов во время свадебной фотосессии

Исполнивший главную роль в фильме «Аквамен» Джейсон Момоа с трезубцем принял участие в свадебной фотосессии на Гонолулу.

Молодожены Кэйтлин и Брэндон Майерсы опубликовали фотографии в Instagram. Во время съемок промо-ролика к Момоа обратилась американская пара с просьбой принять участие в их фотосессии. Влюбленные позировали на берегу океана, а «Аквамен» подкрался к ним с трезубцем в руках.

Поклонники актера в очередной раз убедились в его дружелюбном характере.

Напомним, премьера фильма про супергероя из комиксов, который обладает способностью дышать под водой и пытается остановить войну в Антарктиде, состоялась в декабре.