Джейсон Момоа «напал» с трезубцем на молодоженов во время свадебной фотосессии
На фото пара позирует на берегу океана в Гавайях, а Джейсон в образе «Аквамена» подкрадывается к ним с трезубцем в руках.
Фото: ericlm, Instagram
Исполнивший главную роль в фильме «Аквамен» Джейсон Момоа с трезубцем принял участие в свадебной фотосессии на Гонолулу.
Молодожены Кэйтлин и Брэндон Майерсы опубликовали фотографии в Instagram. Во время съемок промо-ролика к Момоа обратилась американская пара с просьбой принять участие в их фотосессии. Влюбленные позировали на берегу океана, а «Аквамен» подкрался к ним с трезубцем в руках.
Поклонники актера в очередной раз убедились в его дружелюбном характере.
Напомним, премьера фильма про супергероя из комиксов, который обладает способностью дышать под водой и пытается остановить войну в Антарктиде, состоялась в декабре.