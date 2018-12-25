Актера Кевина Спейси вызвали в суд из-за обвинений в домогательствах

Американского актера Кевина Спейси вызвали в суд в штате Массачусетс по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета The Boston Globe.

Отмечается, что исполнителю была направлена повестка в суд округа Кейп энд Айлендс в городе Нантакет на 7 января следующего года. Досудебное слушание иска против Спейси прошло 20 декабря. Однако в материалах суда актер фигурирует под своей реальной фамилией Фаулер.

Экс-ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру обвинила актера в домогательствах к ее сыну, которому на тот момент было 18 лет. По ее заявлению, в июле 2016 года Кевин Спейси напоил юношу в баре города Нантакет и совершил развратные действия с ним.

Ранее американского актера Спейси обвинил в домогательствах его коллега Энтони Рэпп, который заявил, что Спейси приставал к нему в 1986 году, когда Рэппу было всего 14 лет. Кевин Спейси в ответ сказал, что не помнит подобного инцидента, однако принес ему публичные извинения.

При этом после публичных обвинений в адрес Кевина Спейси компания Netflix решила прекратить сотрудничество с актером и не приглашать его для съемок в продолжении популярного сериала «Карточный домик».